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توقيع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعى تضم أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان فى القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعى ستكون مفتوحة للتوقيع، اليوم الخميس، من جانب الدول التى تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتتناول المعاهدة المخاطر التى قد يشكلها الذكاء الاصطناعى مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.

وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان "هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في السوق الداخلي.

المصدر: اليوم السابع

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