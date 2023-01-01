توقيع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعى تضم أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى

قال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان فى القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعى ستكون مفتوحة للتوقيع، اليوم الخميس، من جانب الدول التى تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا.وتتناول المعاهدة المخاطر التى قد يشكلها الذكاء الاصطناعى مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.
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