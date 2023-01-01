"توقيتنا يرجع ساعة كاملة: نهاية التوقيت الصيفي رسميًا"



التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي



يزيد البحث على جوجل عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وتأخير الساعة 60 دقيقة خاصة بعد شائعة إلغائه وكذلك وقف خطة تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء.

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وقف خطة تخفيف الأحمالوأوقفت الحكومة بداية من اليوم الأحد، الموافق 21 يوليو، ممثلة في شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حتى منتصف سبتمبر المقبل، وفاء بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أسابيع.وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي في عدة مؤتمرات صحفية سابقة عن توفير نحو 1,2 مليار دولار، لاستيراد شحنات الغاز والسولار والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء على مدار فترة الصيف، لوقف انقطاع الكهرباء على ان يتم حل المشكل نهائيا بحلول انتهاء العام الجاري.حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر اليوموكانت الحكومة نفت شائعة توقف التوقيت الصيفي أول جمعة من الشهر الحالي ، في بيان صادر عن مجلس الوزراء في وقت سابق ذكرت فيه:" إنه فى ضوء ما تردد أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة 5 يوليوتزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن".التوقيت الصيفيوتابع بيان الحكومة بشأن إلغاء التوقيت الصيفي اليوم الجمعة 5 يوليو، أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023.موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024وللباحثين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024 ، فينص القانون رقم 24 لسنة 2023. على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.متى ينتهي التوقيت الصيفي؟متى ينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ التوقيت الشتوي لتأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 26 أبريل الماضي، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل، إلى الساعة الحادية عشرة مساءً.موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر؟موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر وكذلك موعد انتهاء التوقيت الصيفي، يبحث عنه الكثير وسيتم العودة للتوقيت الشتوي وإنهاء التوقيت الصيفي في تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر 11:59 مساءً ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.