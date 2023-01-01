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توقع وكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة مصر التكنولوجية

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وفداً رفيع المستوى من جامعة مصر التكنولوجية الدولية برئاسة الدكتور أحمد الحيوي، رئيس الجامعة، و الدكتورة عزة شكري، عميدة الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والدكتور أسامة شلبية، عميد كلية العلوم والملاحة بجامعة بني سويف، وذلك اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس 2024بمقر الوكالة.

يهدف هذا اللقاء إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال التعليم التكنولوجي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتطبيق التكنولوجيا في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

تعد جامعة مصر التكنولوجية الدولية من الجامعات التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالمية. تضم الجامعة ثلاث كليات تكنولوجية هي: الكلية التكنولوجية بالقاهرة، الكلية التكنولوجية بالفيوم، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.
من جانبه، أعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المتمثل في حرص الجانبين على تطوير القدرات لأثقال المهارات الفنية في مجال التصنيع الدقيق. ويشمل البروتوكول البنود التالية:

تدريب طلاب الجامعة وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في التخصصات المختلفة بما يتوافق مع البرامج الدراسية بالجامعة ويؤهلهم لسوق العمل.

الاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين.

الإشراف المشترك على مشروعات تخرج الطلاب المتدربين.
أنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمجتمع التكنولوجي التطبيقي لحل بعض المشكلات المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الاستشعار عن بعد.

تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا البروتوكول تأكيداً على التزام الجانبين بالعمل سوياً تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين علي تطوير الصناعة المصرية لخدمة اهداف التنمية المستدامة، بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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