توفر أجهزة Copilot+ بمعالج انتل في الخريف

طرحت مجموعة من صانعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية أول أجهزة كمبيوتر Copilot + يوم الاثنين، ولكنها جميعها تعمل باستخدام Qualcomm silicon. تدخلت Intel اليوم لتؤكد لنا أن شرائح Lunar Lake، وهي أول شرائح الشركة التي تدعم جميع ميزات Copilot + AI، ستصل في الربع الثالث من عام 2024.
تقول إنتل إن أكثر من 80 جهاز كمبيوتر محمولًا جديدًا من أكثر من 20 شريكًا للأجهزة سيبدأ شحنها في الوقت المناسب لقضاء العطلات. ستضيف أجهزة الكمبيوتر ميزات Copilot+ الجديدة، مثل Recall وCocreator عبر تحديث البرنامج. (لم توفر الشركة نافذة محددة لذلك.) وتتوقع شركة إنتل شحن أكثر من 40 مليون شريحة كمبيوتر تعمل بالذكاء الاصطناعي هذا العام، والتي تتضمن وحدة معالجة عصبية مدمجة (NPU) لميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وتقول شركة صناعة الرقائق إن Lunar Lake ستتمتع بأكثر من ثلاثة أضعاف أداء الذكاء الاصطناعي لنماذج Meteor Lake الحالية، وستدعم أكثر من 40 تريليون عملية NPU في الثانية (TOPS).
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