توضيح بشأن ما نُشر حول علاء وجمال مبارك والكسب غير المشروع



علاء وجمال مبارك علاء وجمال مبارك

نشر القاهرة 24 أمس خبرا، أشار إلى استبعاد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار محمد عادل، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، من قضية تورط أحد رجال الأعمال الكبار في قضية كسب غير مشروع.



وإذ نؤكد أولًا على كامل الاحترام والتقدير للهيئة القضائية الرفيعة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ورئيسه المستشار الجليل محمد عادل، نوضح أن ما أثير ونشر في هذه القضية وما تتبعه من سياق كانت معلومات غير صحيحة بشأن علاء وجمال مبارك.



كما أن عمل هيئة الفحص والتحقيق في ملفاتها ضمن جهاز الكسب غير المشروع، مصون بالسرية وبالتقدير لما تنتهي إليه الهيئة القضائية الرفعية؛ لذا وجب التوضيح.