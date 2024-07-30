توضح طبيبة العلامات الأولى لمرض التصلب المتعدد

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تشير الدكتورة أولغا زايتسيفا أخصائية طب الأعصاب، إلى أن التصلب المتعدد مرض يصيب الجهاز العصبي، سببه تلف غمد الميالين للألياف العصبية.

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لا علاج له.. أعراض مرض الـ ms | التصلب المتعدد أصاب اليوتيوبر لولا فانيووفقا لها، استنادا إلى مستوى التلف الذي يصيب الحبل الشوكي أو الدماغ تظهر أعراض مختلفة لمرض التصلب المتعدد، وأكثرها انتشارا هي الضعف العام و الإرهاق ما يمنع الشخص من أداء مهامه اليومية الاعتيادية، ولاحقا قد تؤدي إلى شلل جزئي في أي طرف وأحيانا طرفين، كما تنسب إلى الأعراض المبكرة ضعف العضلات التدريجي.وتشير الطبيبة إلى أن اضطراب الحساسية في أجزاء من الجسم على شكل تنميل الأطراف أو زيادة الحساسية أو انخفاضها هي من الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد.وتقول: "ينسب الشلل الجزئي في الوجه (عدم تناظر الوجه) وازدواجية الرؤية وفقدان مجال الرؤية لعين واحدة أو للعينين وعدم تناسق الحركة أثناء المشي واضطرابها والدوخة وخلل وظائف أعضاء الحوض (سلس أو احتباس البول والبراز، وغالبا ما يصاب الرجال بضعف الانتصاب ويشعر المصاب وفقا لهم وكأن تيارا يمر في جسمه (أعراض ليرميت)، إلى الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد".وتوصي الطبيبة باستشارة الطبيب في حالة ظهور هذه الأعراض أو بعضها من أجل تشخيص السبب ووصف العلاج اللازم.التصلب المتعددالتصلب المتعدد هو حالة تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الدماغ والحبل الشوكي.وتختلف أعراض المرض من شخص لآخر، وتعتمد على موضع تلف الألياف العصبية ووخامته، وغالبًا ما تشمل الأعراض مشكلات في الرؤية، والإجهاد، وصعوبة في المشي والحفاظ على التوازن، والخَدَر أو الضعف في الذراعين والساقين. ويمكن أن تظهر الأعراض وتختفي، أو تستمر لفترة طويلة.وأسباب مرض التصلب المتعدد غير معروفة، ولكن التاريخ العائلي للمرض قد يزيد من مخاطر الإصابة به.وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمرض التصلب المتعدد، يمكن للعلاج أن يقلل الأعراض ويمنع المزيد من الانتكاسات ويحسن جودة الحياة.