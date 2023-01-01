توضح دراسات علمية تأثير التفاؤل والتشاؤم على صحة الإنسان

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تؤثر الحالة النفسية بشكل كبير على صحة الإنسان وقدرته على التعافي من الأمراض، ويقول د. خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن المرضى الذين يحملون مشاعر سلبية مثل الحقد، الغضب، الكراهية، أو الرغبة في الانتقام، يكونون أكثر عرضة للمضاعفات، وتكون نسبة شفائهم أقل.

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وفي المقابل، فإن المرضى الذين يتحلون بالتفاؤل، التسامح مع أنفسهم، ومع الحياة، ومع المرض، ومع الآخرين، يتعافون بشكل أسرع ويعانون من مضاعفات أقل.فالمريض المتفائل الذي يحسن الظن بالله وبالآخرين، يجد الشفاء أسرع وحياته تتحسن، ويتجاوز المحنة الجسدية والنفسية بسرعة أكبر مقارنةً بالمريض الذي يحمل مشاعر سلبية ويغضب ويشعر بالحقد والامتعاض.لذلك، ينصح الطبيب المرضى بأهمية التخلص من مشاعر الغضب والاعتراض بسرعة، وإفساح المجال لمشاعر الرضا والتسامح، لتلاحظ أن الشفاء يأتيك من حيث لا تتوقع.