توضح دراسات علمية تأثير التفاؤل والتشاؤم على صحة الإنسان

تؤثر الحالة النفسية بشكل كبير على صحة الإنسان وقدرته على التعافي من الأمراض، ويقول د. خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن المرضى الذين يحملون مشاعر سلبية مثل الحقد، الغضب، الكراهية، أو الرغبة في الانتقام، يكونون أكثر عرضة للمضاعفات، وتكون نسبة شفائهم أقل.وفي المقابل، فإن المرضى الذين يتحلون بالتفاؤل، التسامح مع أنفسهم، ومع الحياة، ومع المرض، ومع الآخرين، يتعافون بشكل أسرع ويعانون من مضاعفات أقل.
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