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توضح «البحوث الفلكية» حقيقة حدوث تسونامي في البحر المتوسط

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

صرح الدكتور طه توفيق رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه قد تناولت بعض وسائل الاعلام وكذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الاخبار عن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الايام المقبلة.

ويؤكد قسم الزلازل - التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومن خلال محطات رصد الزلازل التابعة للقسم والمنتشرة في كافة ربوع الجهورية والساحل الشمالي تحديدا وكذلك من خلال متابعه محطات رصد الزلازل الدولية في البحر المتوسط بان حدوث الزلازل في البحر المتوسط في معدلاتها الطبيعية ولم ترصد المحطات أي نشاط غير نمطي للزلازل خلال الفترة الحالية.
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وفى هذا الصدد يهيب المعهد بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وأخذ المعلومة من مصدرها وسوف يقوم المعهد بإصدار بيانات حال حدوث أي تغير في معدلات وأنماط النشاط الزلزالي على مستوى الجهورية والبحر المتوسط.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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