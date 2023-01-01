توافق FDA على ميزة مساعد السمع من Apple لـ AirPods Pro

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ميزة مساعد السمع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من Apple.

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تم تصميمها للأشخاص الذين يعانون من فقدان سمع خفيف إلى متوسط، وهي تحول الجيل الثاني من AirPods Pro إلى مساعدات سمعية لا تحتاج إلى وصفة طبية.يأتي هذا في أعقاب قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعام 2022 بالسماح للبالغين الذين يعانون من ضعف أقل من الشديد باستخدام أجهزة السمع التصحيحية للمستهلكين دون اختبار أو وصفة طبية أو تركيب احترافي.تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ميزة اختبار السمع المستندة إلى البرامج من Apple لـ AirPods Pro أظهرت فوائد مماثلة لأولئك الذين تلقوا تركيبًا احترافيًا لسماعات الأذن اللاسلكية. كتبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في إعلانها: "أظهرت النتائج أيضًا أداءً مماثلاً للاختبارات التي تقيس مستويات التضخيم في قناة الأذن، بالإضافة إلى مقياس فهم الكلام في الضوضاء". وتضيف الوكالة أنها لم تلاحظ أي "أحداث سلبية" من استخدام الجهاز كمساعد سمع لا يحتاج إلى وصفة طبية.تبدأ ميزة Hearing Aid من Apple، التي تأتي في iOS 18، باختبار السمع على جهاز iPhone أو iPad المقترن.يبدأ الاختبار بالتأكد من أن سماعات الأذن لديك محكمة الغلق. بعد ذلك، يتم تنشيط إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ويطلب منك النقر على الشاشة عندما تسمع نغمات في الأذنين اليسرى واليمنى.بمجرد الانتهاء، ستظهر نتائجك في تطبيق iOS Health، حيث يمكنك معرفة كيفية تغير نتائجك (أو عدم تغيرها) بمرور الوقت. يمكنك تنزيل نتائجك وتقديمها إلى أخصائي السمع في أي وقت. (إذا حدد الاختبار أنك تعاني من فقدان سمع شديد، فسوف يوصيك بالبحث عن تقييم احترافي لأن ميزة AirPods معتمدة فقط لأولئك الذين يعانون من ضعف خفيف إلى متوسط.)حصل بيلي ستيل من Engadget على معاينة مبكرة للميزة بعد حدث iPhone 16 الكبير من Apple في وقت سابق من هذا الأسبوع. كتب خبير الصوت لدينا: "يبدو أنها سريعة وسهلة كما تصفها Apple". على الرغم من أن العرض التوضيحي كان محاكاة، إلا أنه غطى كل خطوة من العملية، حيث بلغ إجمالي مدته حوالي خمس دقائق فقط.طورت شركة Apple هذه الميزة باستخدام 150 ألف رسم بياني سمعي حقيقي وملايين المحاكاة. تمت مراجعة طلب الشركة لدى إدارة الغذاء والدواء بموجب مسار ما قبل التسويق De Novo الخاص بالوكالة، والذي يوفر مسارًا للأجهزة الجديدة التي لا تحمل مخاطر جسيمة.لن تصل ميزات أجهزة السمع واختبار السمع من Apple قبل إطلاق iOS 18 للجمهور في 16 سبتمبر. يلزم استخدام AirPods Pro (الجيل الثاني) لهذه الميزة.