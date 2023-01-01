توافق زيمبابوي على ترخيص خدمة الإنترنت Starlink

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قال الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا يوم السبت إن هيئة تنظيم الاتصالات في زيمبابوي وافقت على ترخيص ستارلينك التابع لإيلون ماسك، مما يسمح لوحدة الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس بالعمل في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وقال منانجاجوا في بيان إن القرار "من المتوقع أن يؤدي إلى نشر بنية تحتية للإنترنت عالية السرعة ومنخفضة التكلفة ومدار أرضي منخفض في جميع أنحاء زيمبابوي وخاصة في جميع المناطق الريفية".

وقال إن Starlink ستقدم الخدمات من خلال شريكها المحلي الوحيد والحصري IMC Communications.

وذكر تقرير للبنك الدولي في عام 2021 أن 34.8% فقط من سكان زيمبابوي لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

ويهيمن ثلاثة مشغلين رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول على خدمة الإنترنت في البلاد.

تأتي موافقة Starlink وسط حملة حكومية ضد المستخدمين غير المسجلين الذين يقومون بتهريب مجموعات Starlink من الدول المجاورة مثل زامبيا.



يتم تقديم Starlink حاليًا رسميًا في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا وموزمبيق وزامبيا وكينيا وملاوي.

وفي الشهر الماضي، أمرت الكاميرون بمصادرة معدات ستارلينك في موانئ الدخول في البلاد لأن المزود غير مرخص.

