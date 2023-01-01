تواجه أجهزة iPad Pro OLED خطأً في ألوان HDR

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تواجه أجهزة iPad Pro OLED خطأً في ألوان HDR

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواجه اجهزة OLED iPad Pro الجديدة خطأً في إعادة إنتاج الألوان عند عرض محتوى HDR.

تظهر المشكلة على طرازي iPad Pro مقاس 11 بوصة و 13 بوصة وتظهر ألوانًا زرقاء باهتة يبدو أنها تحتوي على بقع من الخطوط البيضاء عليها. ويبدو أن هذه مشكلة في محرك معالجة الصور. لقد

وقد اعترفت شركة أبل بالفعل بالمشكلة وهي تعمل بنشاط على حل المشكلة والتي من المقرر أن تصل مع الإصدار التالي من iPadOS. ولكن لا يوجد إطار زمني فوري لموعد وصول هذا الإصلاح.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تواجه أجهزة iPad Pro OLED خطأً في ألوان HDR

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53849

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم