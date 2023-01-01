تواجه أجهزة iPad Pro OLED خطأً في ألوان HDR

تواجه اجهزة OLED iPad Pro الجديدة خطأً في إعادة إنتاج الألوان عند عرض محتوى HDR.
تظهر المشكلة على طرازي iPad Pro مقاس 11 بوصة و 13 بوصة وتظهر ألوانًا زرقاء باهتة يبدو أنها تحتوي على بقع من الخطوط البيضاء عليها. ويبدو أن هذه مشكلة في محرك معالجة الصور. لقد
وقد اعترفت شركة أبل بالفعل بالمشكلة وهي تعمل بنشاط على حل المشكلة والتي من المقرر أن تصل مع الإصدار التالي من iPadOS. ولكن لا يوجد إطار زمني فوري لموعد وصول هذا الإصلاح.
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