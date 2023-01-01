تنظيف الفضاء.. شركة يابانية تسعى لإزالة مخلفات الفضاء التي تحوم حول الأرض



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أصبح الفضاء مكانًا مزدحمًا، ويقدر علماء الفلك أن أكثر من 10000 قمر صناعي نشط كانت في المدار الشهر الماضي، أي أربعة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات فقط.

قد يعجبك أيضا...

وأثارت الزيادة الكبيرة في عمليات الإطلاق الإثارة بشأن سباق فضائي جديد، لكن حركة المرور الكونية ربما تتجه نحو انهيار كارثي.وبالعودة إلى الأرض، يتتبع مركز العمليات الفضائية في المملكة المتحدة التهديدات بقلق متزايد، وفي شهر يوليو وحده حذر المركز مشغلي الأقمار الصناعية البريطانية من 1795 خطر تصادم، وخلال الأشهر الستة الماضية، تم إرسال ما يقرب من 12000 تنبيه.ومع ذلك، لا يمكن تجنب كل حادث، وفي عام 2021 تعرض قمر صناعي عسكري صيني لأضرار بسبب قطعة من صاروخ روسي، كذلك في مارس تحطمت قطعة من الخردة الفضائية على سطح أحد المنازل في فلوريدا.ومع انتشار مجموعات الأقمار الصناعية، يتزايد خطر وقوع المزيد من الحوادث، وهذا أعطى الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء تركيزًا جديدًا: تجنب الاصطدام.وأصبحت أوروبا أرضا خصبة لخططهم، كما حولت العديد من الشركات الناشئة انتباهها إلى النفايات الفضائية.هناك أكثر من 130 مليون كتلة من النفايات تندفع حاليًا حول الأرض بسرعة تصل إلى 15 كيلومترًا في الثانية، وإذا اصطدم أحدها بقمر صناعي، فقد يكون التأثير مدمرًا.تقدم شركة Spacetech مجموعة من الطرق لترتيب الفوضىتريد شركة ClearSpace السويسرية الناشئة استخدام روبوت لجمع النفايات، ووقعت الشركة عقدًا مع شركة الصواريخ الفرنسية العملاقة Arianespace للقيام بالمهمة الأولى.لدى سولستورم النرويجية فكرة مختلفة تمامًا: تسخير طاقة الرياح الشمسية لإخراج النفايات من مدارها، كذلك يوفر بدء التشغيل أيضًا اكتشاف الاصطدام.بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة الإسبانية الناشئة IENAI خطة دفع أخرى، حيث تقوم الشركة بتسخير أجهزة الدفع الكهربائية لتجنب الاصطدامات وإخراج الأقمار الصناعية البائدة من مدارها،وقد أنتجت فرنسا أيضاً حلولاً ملفتة للنظر.إحداها هي شركة Look Up Space، التي تبني رادارات على الأرض لتتبع النفايات في السماء، وهناك شركة أخرى هي شركة Dark، التي تصنع قفاز ملاكمة يعمل بالطاقة الصاروخية لكمة الحطام بعيدًا.وعبر الحدود الألمانية، تركز سفينة فيوما في ميونيخ على إدارة حركة المرور الفضائية، ومن خلال الجمع بين شبكة الاستشعار ورسم خرائط الفضاء في الوقت الحقيقي، يمكن للشركة تقليل مخاطر الاصطدام.التحضير للانطلاقلا تزال كل هذه الشركات الناشئة بحاجة إلى إثبات نجاح مفاهيمها في الممارسة العملية، ويأمل خبراء الفضاء أن يحدث ذلك بسرعة.وقال باسكال ليكوينتي، خبير التأمين الفضائي، في يناير الماضي: "إن خطر الاصطدام في المدار الأكثر ازدحاما - على بعد 800 كيلومتر من الأرض - هو الآن واحد في الألف"."قبل بضعة عقود فقط، عندما كان هناك عدد أقل بكثير من الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، كان خطر الاصطدام واحدًا في المليون. "ومع عدم ظهور أي علامات على تباطؤ عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، يتوقع لوكوينت تزايد التهديد، ومن المرجح أن نرى هذا الخطر يرتفع أكثر إلى ربما 1 من كل 100 خلال العقد المقبل.