تنظم الجامعة الألمانية ورش عمل خاصة بالتصميم والذكاء الاصطناعي والموسيقى ببرلين

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نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة عددا من ورش العمل بمحاور التصميم والذكاء الاصطناعي والموسيقى، وذلك بالعاصمة الألمانية (برلين).

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حضر الاحتفالية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والمستشار أحمد الأنصاري نائبا عن السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا، وبيتر جرايسلر المدير العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفيدرالية، وأنك ريفنشتويل المفوضية للسياسية العلمية الدولية وسياسة التعليم والبحث الخارجية بوزارة الخارجية الفيدرالية، وأمينة دميرويوكن فيجنر عمدة مكتب حي رينيكيندورف ببرلين، والدكتور مايكل هارمز نائب الأمين العام لخدمة التبادل الأكاديمي الألمانية DAAD، ولفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة من الجانبين المصري والألماني والتي استهدفت تحقيق التبادل المعرفي والثقافي بين الشعبين المصري والألماني.وقال الدكتور أشرف منصور، الرئيس المؤسس للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية خلال كلمته في احتفالية "التواصل بالموسيقي" إن هناك فترة هامة في تاريخ مصر لم نكن نعلم كيف ستسير الأمور عندما قررت الجامعة الألمانية افتتاح حرمها في برلين ، مشيرا إلى قيام السفارة الألمانية باستضافة وفد الجامعة الألمانية لتسهيل افتتاح فرع الجامعة بألمانيا، فضلا عن الترحاب الشديد من وزارة الخارجية الألمانية ووحدت جهودها بتعيين شخص مخصص لإنهاء أوراق طلاب الجامعة الألمانية المسافرين إلى برلين وختم نائب الوزير أوراق أول 67 شخصا من هؤلاء الطلاب.وأكد منصور، خلال احتفالية " التواصل بالموسيقى" أن حرم الجامعة الألمانية في برلين يعد جسرا للتواصل بين مصر وألمانيا وأصبح اسم الجامعة موجود على صفحات وزارة التعليم العالي الألمانية ، موضحا أنه هناك شراكة مع 300 جامعة في ألمانيا وأكثر من 60 شراكة مع قطاع الصناعة.وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إن فاعلية وورش عمل "التصميم والذكاء الاصطناعي والموسيقى " بلغ عددها 15 ورشة و260 مشاركا و 22 أستاذا أكاديميا، وهى تحقيقا لحلم قديم عندما تم تنظيم الأسبوع الألماني الثقافي في محافظات الصعيد منذ سنوات، ويتم الآن إعادة هذه الفكرة مرة أخرى في ألمانيا وتهدف إلى تعليم الموسيقى والتصميم والذكاء الاصطناعي والاتصال.ونوه منصور إلى أن هذه الفاعليات ضمت مجموعة من طلاب القاهرة وطلاب آخرين من جنسيات أخرى، كاليونان وتركيا وألمانيا ومجموعة من الجنسيات المختلفة جاءوا للتواصل معا فى تخصصات عدة، مثل التصميم و الذكاء الاصطناعي، والموسيقى والميتافيرس وغيرها.ووجه الدكتور أشرف منصور كلمة للشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 30 عاما قائلاً، " لديكم مسئولية كبيرة وحضوركم ورش العمل بهدف التواصل وهناك مادة تتحدثون عنها وتعلمتم فنون التصميم وتم تكوين صداقات بدون النظر إلى أي خلفية أو جنسية أو فكر وانتم مسئولون عن تحقيق عالم آمن .من جانبه، قال المستشار أحمد الأنصاري في كلمته التي ألقاها بالاحتفالية نيابة عن خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، إن احتفالية "التواصل بالموسيقى" المنعقدة بحرم الجامعة الألمانية في برلين، وورش العمل كانت ملتقى للتصميم والذكاء الاصطناعي والموسيقى، وكل هذه الأنشطة تمهد الطريق إلى المستقبل الباهر ، موجهاً الشكر لكل المشاركين في المجالات المختلفة وهيئة التبادل العلمي الألمانية ووزارة التعليم والبحث العلمي الفيدرالية والدكتور أشرف منصور الذي قدم الكثير للتعليم العالي.وأضاف الانصارى أن العالم في احتياج للتعاون على كافة المستويات وأن العلاقات والتعاون العلمى بين مصر وألمانيا يحقق الابتكار وتتحقق معه الفائدة للجميع ، داعياً المشاركين إلى مزيد من الاستكشاف في مجالات التصميم والذكاء الاصطناعي والموسيقى.وأعرب المستشار أحمد الأنصاري عن شعوره بالفخر من الأعمال والإنجازات والنتائج التى توصلت إليها ورش العمل المشتركة والذى بذل فيها الطلاب المشاركون جهود كبيرة خلالها فى تلك المجالات.بدوره، أكد بيتر جرايسلر المدير العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفيدرالية في ألمانيا، أن دور الوزارة خلق التواصل بين الناس وهناك أسباب كثيرة لخلق هذا التواصل لتحقيق الإبداع ونشر الثقافة وربط العلاقات وهو مهم لألمانيا والأسواق العالمية والدبلوماسية لايجاد حلول للمشكلات التى تواجههم.وأضاف جرايسلر أن ألمانيا بها علماء متميزين ولكن معظم العلم موجود في بلاد أخرى خارج ألمانيا ،وكل هذه الدول تحتاج إلى تبادل علمي وثقافي، مشيراً إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية، تم وضع أول برنامج تبادل علمي مع الشباب من أجل تحقيق السلام والصداقة وهذا ما يحدث الآن في العالم ويمنح الأمل والتفاؤل.ونوه إلى أن هناك طلاب يتواصلون عبر فاعلية "التواصل بالموسيقى" التى تستضيفها الجامعة الألمانية فى برلين ومؤكداً أن العلم يستحق كل الدعم المادي.فيما قال الدكتور مايكل هارمز نائب الأمين العام لهيئة التبادل الأكاديمي الألمانية DAAD، إن أهمية التعليم تكمن في التبادل العلمي وهو هدف الهيئة، معلنا أن ألمانيا بها وظائف وفرص عمل كثيرة وسوق عمل واعد .وأضاف أن لديه اتصالات بمصر وأنه قضى بها أسعد أيام حياته وتعرف على الدكتور أشرف منصور منذ سنوات، وأن حرم الجامعة الألمانية ببرلين يسير على خطى نجاح الجامعة الألمانية بالقاهرة، معلنا أن أكثر من ألفين خريج من الجامعة الألمانية بالقاهرة يعملون في مختلف دول العالم.وتحدث عن الوضع الحالي العالمي، مؤكدا أن العلم والتبادل العلمي هو آلية الخروج من الأزمات وعلى العلماء والهيئات العلمية الكبرى أن يظهروا المسئولية بأن يكونوا وسطاء بين دول العالم.وفى الختام شهدت الاحتفالية تنظيم فقرة فنية تحت شعار " بالموسيقى نتواصل" بمشاركة فريق من مختلف الجنسيات ومنها مصريين وألمان والمغرب الذين قدموا باقة من الأغاني المصرية والألمانية ، وسط إعجاب شديد من المشاركين في حضور الاحتفالية.