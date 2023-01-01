تنظم «مرسيدس بنز إيجيبت» بطولة مرسيدس ماسترز الرابعة في نادي مدينتي للجولف



مرسيدس بنز إيجيبت مرسيدس بنز إيجيبت

نظمت مرسيدس-بنز ايجيبت النسخة الرابعة من بطولة مرسيدس ماسترز للجولف يوم الجمعة 24 مايو في نادي مدينتي للجولف. شارك في هذه البطولة الحصرية أكثر من 60 لاعبًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة للمتفرجين الذين استمتعوا بتجربة ضيافة استثنائية وراقية من مرسيدس-بنز، والتي تضمنت منافسات البطولة والفقرات الترفيهية والعشاء الفاخر وحفل توزيع الجوائز الذي اختتم به هذا الحدث الرياضي الحصري. تضمنت البطولة أيضًا استعراضَا مبهرًا للسيارة مرسيدس-مايباخ S580 التي تمثل قمة الفخامة في عالم السيارات، بالإضافة لعدد من سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية بالكامل، تمثلت في EQS SUV، EQS, EQE SUV and EQE والتي يتم تقديمها مع باقة غير مسبوقة من المزايا والتجهيزات للعملاء.



شهدت البطولة أداءً احترافيًا من اللاعبين المشاركين الذين يمتلكون مواهب متميزة وروح رياضية عالية. وفي الختام، حصل ستة فائزين في فئتين للبطولة، وثمانية فائزين في منافسات خاصة على كؤوس مرسيدس ماسترز، بالإضافة لمجموعة من منتجات مرسيدس-بنز الفاخرة.



ساشا فان ريسن

وتعليقًا على تلك البطولة، قال ساشا فان ريسن، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في مرسيدس-بنز ايجيبت: «تتمتع مرسيدس-بنز بروابط قوية مع رياضة الجولف الاحترافية على أعلى المستويات، بما في ذلك بطولتنا الشهيرة مرسيدس ماسترز للجولف التي ننظمها في مصر، فضلًا عن شراكتنا الممتدة مع الاتحاد المصري للجولف. وفي هذا الإطار، استضافت مرسيدس ماسترز حتى الآن أكثر من 260 لاعب جولف من جميع أنحاء مصر يمتلكون جميعًا نفس الشغف بعلامتنا الفاخرة، والرغبة في الأداء المثالي داخل ملاعب الجولف وخارجها.» ولدعم الأجندة السنوية لبطولات الجولف في مصر، تساند مرسيدس-بنز ايجيبت والاتحاد المصري للجولف، ونادي مدينتي للجولف برامج تنمية المواهب الشابة والهواة المتميزين في لعبة الجولف، بما يساهم في رفع مستوى رياضة الجولف في مصر وجذب المزيد من اللاعبين لممارستها.

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حصل نادي مدينتي للجولف على لقب أفضل ملعب للجولف في مصر لمدة ثلاث سنوات متتالية (2021، 2022، 2023) وأفضل ملعب للجولف في أفريقيا عام 2023. يفخر نادي مدينتي للجولف باستضافة بطولة مرسيدس ماسترز للجولف، مما يعزز سمعته المتميزة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة أهم الأحداث والبطولات الخاصة بهذه اللعبة. سبق لمدينتي استضافة سلسلة المنافسات الآسيوية الدولية الوحيدة للجولف التي أقيمت في مصر عام 2022، مما يبرز قدرته على جذب أهم مواهب الجولف من جميع أنحاء العالم، بجانب استضافة النادي لأشهر العلامات التجارية الفاخرة.تدعم مرسيدس-بنز رياضة الجولف حول العالم منذ ما يتخطى 30 عامًا، من خلال شراكتها مع أرقى البطولات والدورات الكبرى لهذه اللعبة الاحترافية، بالإضافة للتواصل مع آلاف اللاعبين حول العالم، وهو ما يمثل ارتباطًا وثيقًا بين التقاليد مع الابتكار والفخامة.