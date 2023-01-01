تنطلق سماعة Oppo Enco Air4 Pro اللاسلكية بعمر شحن 44 ساعة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت Oppo عن سماعة Enco Air4 Pro اللاسلكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة من التشغيل وسعر 40 دولار تقريباً.

قدمت Oppo مؤخراً في السوق الصيني إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Enco Air4 Pro التي تتميز بمحرك ديناميكي بحجم 12.4مم، وملفات من صفائح التيتانيوم، وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.4.

كما تدعم السماعة اللاسلكية معايير Hi-Res في بث الصوتيات، وبرامج LHDC 5.0، مع ميزة إنتاج صوت محيطي 3D.

وتقدم Oppo السماعة بثلاثة من الميكروفونات لتحسين ميزة إلغاء الضوضاء، من جانب أخر تعزز Oppo عمر الشحن في سماعة Enco Air4 Pro، حيث يمكن للسماعة بشكل مستقل أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة من التشغيل، بينما يرتفع عمر الشحن مع الحافظة إلى 44 ساعة.

وتتوفر سماعة Oppo Enco Air4 Pro اللاسلكية باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، ومن المتوقع أن تتوفر في السوق الصيني بسعر 40 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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