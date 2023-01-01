تنطلق سماعة Oppo Enco Air4 Pro اللاسلكية بعمر شحن 44 ساعة

كشفت Oppo عن سماعة Enco Air4 Pro اللاسلكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة من التشغيل وسعر 40 دولار تقريباً.
قدمت Oppo مؤخراً في السوق الصيني إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Enco Air4 Pro التي تتميز بمحرك ديناميكي بحجم 12.4مم، وملفات من صفائح التيتانيوم، وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.4.
كما تدعم السماعة اللاسلكية معايير Hi-Res في بث الصوتيات، وبرامج LHDC 5.0، مع ميزة إنتاج صوت محيطي 3D.
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