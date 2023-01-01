تنضم Acer إلى Microsoft وDell في الإعلان عن جهاز Copilot+ PC



Copilot+ PC Copilot+ PC

أعلنت شركة Acer للتو عن جهاز كمبيوتر محمول جديد يستفيد بشكل كامل من تقنية Copilot AI من Microsoft، Swift 14 AI. يعد هذا أحد أجهزة الكمبيوتر الأولى التي تم دمج Copilot فيها مباشرةً في النظام، لذا يمكنك أن تتوقع بعض أجراس وصفارات الذكاء الاصطناعي الجادة.



ولتحقيق هذه الغاية، هناك الكثير من الأدوات الجديدة على مستوى النظام والتي يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية. أداة الاستدعاء هي وظيفة بحث موسعة تتيح للمستخدمين العثور على الملفات المفقودة عبر المحادثة الطبيعية. إنه يشبه إلى حد ما شخصية Sherlock Holmes التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فقط بالنسبة لمستندات Word التي تم وضعها في غير مكانها وما شابه. تصف أي أدلة تتذكرها حول الملف وتبدأ عملية الاستدعاء في التحقيق. من المؤكد أن هذا يتفوق على الكتابة بالحرف الأول ونأمل أن يقوم التصحيح التلقائي بالباقي.



هذه ليست الطريقة الجديدة الوحيدة للعثور على الأشياء. يتميز Swift 14 AI بجدول زمني قابل للاستكشاف، مما يسمح للمستخدمين بالتمرير عبر الزمن للعودة إلى التطبيقات والمستندات والرسائل التي استخدموها سابقًا. كما يسمح الذكاء الاصطناعي المدمج في الكمبيوتر بالترجمة في الوقت الفعلي والتسميات التوضيحية للكلام لأي فيديو مباشر أو مسجل مسبقًا. أما بالنسبة للترجمات فيمكنها تحويل 44 لغة إلى الإنجليزية.

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كونه جهاز كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتميز جهاز Acer Swift 14 AI بطريقة مدمجة لإنشاء الصور والنصوص عبر رسالة مكتوبة. يجب أن تكون خدمة Cocreator هذه أسرع بكثير من الطرق الحالية، حيث لن يتعين على الاستعلام الانتقال إلى السحابة والعودة.كل هذه الأشياء جيدة وجيدة، ولكن الذكاء الاصطناعي المدمج يتألق حقًا عندما يتعلق الأمر بالتحسين. يشتمل هذا الكمبيوتر على ميزة تسمى Auto Supersolution التي تعمل تلقائيًا على رفع مستوى دقة الرسومات ومعدلات تحديث الإطارات للألعاب جميعها "دون التأثير على الأداء". تستخدم مجموعة أدوات Windows Studio Effects الذكاء الاصطناعي لتحسين ظروف الإضاءة وإلغاء الضوضاء غير المرغوب فيها أثناء مكالمات الفيديو. وأخيرًا، هناك مفتاح مساعد مخصص للوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.بالطبع، هذه ليست مجرد نسخة أكبر من دبوس الذكاء الاصطناعي المحاصر الخاص بـ Humane. إنه كمبيوتر محمول فعلي به المواصفات التي تثبت ذلك. يأتي جهاز Acer Swift 14 AI بهيكل معدني خفيف ويتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon X، ووحدة NPU مدمجة تعد بما يصل إلى 45 تريليون عملية في الثانية وشاشة تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة WQXGA. تعد شركة أيسر أيضًا بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، على الرغم من الطاقة الإضافية.سيكون الكمبيوتر المحمول متاحًا في شهر يوليو بسعر يبدأ من 1100 دولار. يمكنك مواصفاته باستخدام ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الحالة الصلبة. وهو ينضم إلى مجموعة من طرازات أجهزة الكمبيوتر المحمول الأخرى من شركة Acer التي تم الإعلان عنها أو إصدارها هذا العام.