تنسيق المرحلة الثانية.. النتيجة قريبًا.. مكتب التنسيق يكثف العمل على رغبات الطلاب

أغلق موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية، مساء أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء اليوم الإضافى لأعمال المرحلة الذى قرره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد إتاحة تسجيل الرغبات يوما إضافيا للتيسير على الطلاب.وبدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات ، فى فرز رغبات الطلاب التي تم إدخالها على موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والذى يتم إتاحتها إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى.
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