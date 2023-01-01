تنسيق الجامعات 2024.. ماذا تفعل إذا لم تُقبل في الجامعة التي تريدها؟ دليل شامل لإعادة الترشيح

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التى من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكترونى، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التى تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.
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