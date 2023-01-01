تنسيق الجامعات 2024.. قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة بالتعليم العالى

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تنسيق الجامعات

بالتزامن مع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024، وقرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات، ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة بـ الجامعات التكنولوجية المعتمدة بوزارة التعليم العالى، وذلك ليتعرف عليها الطلاب وتجنب الوقوع فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط فى الترويج على منصات التواصل الاجتماعى مع انطلاق موسم التنسيق، وتضم قائمة الجامعات التكنولوجية 10 جامعات وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
2. جامعة الدلتا التكنولوجية.
3. جامعة بني سويف التكنولوجية.
4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.
5. جامعة برج العرب التكنولوجية.
6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.
7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.
8. جامعة سمنود التكنولوجية.
9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

المصدر: youm7

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