تنسيق الجامعات 2024.. فرصة جديدة للطلاب: تمديد فترة تسجيل الرغبات

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى ، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة، كما يواصل إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التقدم خلال أعمال المرحلة الثانية للتنسيق.ًويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application//Thanwy/defaultThanwy.aspx
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