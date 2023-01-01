تنسيق الجامعات 2024.. جامعة حلوان الأهلية تعلن شروط القبول للعام الدراسي 2024-2025

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شروط القبول بكليات جامعة حلوان الأهلية للعام المقبل.. يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم بها من أجل معرفة الضوابط للتقديم ضمن تنسيق الجامعات 2024، خاصة بعد إعلان الجامعة الضوابط والشروط.



شروط القبول بكليات جامعة حلوان الأهلية

وينشر القاهرة 24، شروط القبول بكليات جامعة حلوان الأهلية للعام المقبل 2024-2025 للطلاب وأولياء أمورهم في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:



يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).

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ويتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط.شروط القبول بكليات جامعة حلوان الأهليةوفي وقت سابق، أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، حيث كان في استقباله الدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم بلال، والدكتور عبد اللطيف صبحي، والدكتور شريف هنوهم، وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور ياسر لطفي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور مهندس محمد حامد، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان.وشملت الزيارة تفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، وتفقد أعمال الامتحانات النظرية لطلاب الكلية، والفيلا الأثرية الخاصة بالكلية حيث وجه سيادته بسرعة الاهتمام بترميمها واستخدامها.كما تفقد قنديل ملعب كرة القدم والمدرج وأعمال التجديد الخاصة بترتان المضمار، وسور ملعب كرة القدم المنهار، موجها بسرعة الانتهاء من بناء السور الداخلي للملعب، وتفقد أيضًا حلبة الملاكمة ومقترح تجديدها وتوسعتها.