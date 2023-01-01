تنسيق الجامعات 2024.. اتجاه لتخفيض أعداد القبول بالكليات الأدبية

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ينطلق ماراثون تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2024 - 2025، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة باختبارات القدرات التي يجرى القبول بها باجيتاز هذه الاختبارات بخلاف الحد الأدنى بمكتب التنسيق.



ووافق المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بتنسيق الجامعات العام الجامعي الجديد 2024 - 2025.



وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن هناك اتجاها لدى المجلس الأعلى للجامعات، بتخفيض أعداد القبول بالكليات النظرية لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، لافتا إلى أنه سيتم تحديد أعداد المقبولين بكل قطاع، من خلال اللجنة العليا للتنسيق، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024، وإعلان النتائج الخاصة بالطلاب وتحديد أعداد الشعب الثلاثية (علمي - علمي علوم - أدبي).

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وتجرى اختبارات القدرات لكليات (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة).، بنسبة نجاح 60%.كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس الأعلى للجامعات، فوض اللجنة العليا لتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، بشأن تحديد أعداد المقبولين في الجامعات.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن كل لجنة من لجان المجلس الأعلى للجامعات ستحدد أعداد المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية للكليات، مشددا على أنه لم يصدر أية أرقام أو إحصائيات بشأن النسبة المقرر خفضها حتى الآن، ومن المقرر إعلان التفاصيل هذا الملف في حالة الموافقة على القرارات بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة وقرارات اللجنة العليا للتنسيق.ومن المقرر بدء تنسيق القبول بالكليات بالعام الجامعي الجديد، وتسجيل الرغبات، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، على 3 مراحل لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وفقا للحد الأدنى المعلن لكل مرحلة من قبل اللجنة العليا للتنسيق، على أن تستمر كل مرحلة في تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام.