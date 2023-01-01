آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تنسيق الجامعات الخاصة.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تنسيق الجامعات الخاصة.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة

صورة الخبر: تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

-المجلس يعلن الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

في مستهل الاجتماع قدم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأسرة الجامعة البريطانية برئاسة د. محمد لطفى لاستضافتها المجلس.
وأكد الوزير على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، موضحًا أن المنظومة التعليمية شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة التعليم العالي، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ودولية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تساهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، تحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وجاءت على النحو التالى:

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنسيق الجامعات الخاصة.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97149

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام