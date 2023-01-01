تنسيق الجامعات الخاصة.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة

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-المجلس يعلن الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025

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ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.في مستهل الاجتماع قدم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأسرة الجامعة البريطانية برئاسة د. محمد لطفى لاستضافتها المجلس.وأكد الوزير على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، موضحًا أن المنظومة التعليمية شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة التعليم العالي، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ودولية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تساهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، تحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وجاءت على النحو التالى: