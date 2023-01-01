تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. تسجل في الجامعة؟ إليك كل التفاصيل التي تحتاجها



تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الأزهرية



أعلن مكتب تنسيق وزارة التعليم العالي أماكن صرف أوراق الالتحاق بكليات التعليم العالي وذلك بمقر المكتب الرئيسي حيث يقع المقر الرئيسي لمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة بالجيزة.

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وبشأن مواعيد صرف الأوراق سيكون صرف الأوراق للطلاب في المواعيد التي تحدد لذلك وسيقوم المكتب بصرف مظروف ومعه دليل القبول متضمنًا طلب الالتحاقأول ورقة بالدليل وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك بموجب أصل شهادة النجاح أو صورة طبق الأصل منها.وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50?، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏وأعلن فضيلة وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي.وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏