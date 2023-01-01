تنخفض مبيعات السيارات الأوروبية لأكثر من النصف خلال 6 شهور.. و"رينو أوسترال" على القمة

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تشهد مبيعات السيارات الأوروبية بالسوق المصري حالة من الركود الحاد خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث سجلت نحو 2,124 سيارة مقابل 4,945 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة العام الماضي 2023 أي تراجع بنسبة 57%.

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وحسبما ذكر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدرت السيارة "رينو أوسترال" قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعا في السوق المصري منذ بداية العام وحتى شهر يونيو حيث بلغت مبيعاتها نحو 325 سيارة، لتتفوق بذلك على "بيجو 408" التي تنافسها في نفس الفئة SUV-C وقد بلغت مبيعاتها نحو 206 سيارة لتحتل المركز الثاني.أما في المركز الثالث، ظهرت "رينو ميجان جراند كوبيه" بمبيعات 196 سيارة، بعد أن كانت تتصدر القائمة في تقرير أميك الصادر في شهر مايو عن الخمسة أشهر الأولى من 2024، ويليها في المركز الرابع عادت "فيات تيبو" للظهور مرة أخرى بالقائمة بعد غياب مسجلة نحو 177 سيارة.. ويشار إلى أنها حصلت على زيادات سعرية بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضي ليتراوح سعرها بين 1,100,000 إلى 1,325,000 جنيه.وجاءت "أوبل جراند لاند" بالمركز الرابع بعد تسجيل نحو 168 سيارة والتي عادت للظهور بالقائمة مرة أخرى، وبذلك تفوقت على "بيجو 3008" بفارق طفيف والتي سجلت نحو 118 سيارة وتأتي في المركز الخامس.ويليها في المركز السادس "نيسان جوك" بمبيعات نحو 117 سيارة.. ويشار إلى أن السيارة التي تنتمي لفئة الـ SUV-B ظهرت خلال شهر أبريل في القائمة الرسمية للوكيل بعد غيابها لفترة طويلة والتي تبدأ أسعارها من 1,015,000 جنيه وتصل إلى 1,165,000 جنيه.وتراجعت "سيتروين C4X" للمركز السابع بعد أن كانت تحتل المركز الثالث بالقائمة السابقة مسجلة نحو 115 سيارة، ويليها في المركز الثامن شقيقتها "C5 آير كروس" بعد تسجيلها 110 سيارة.وبمبيعات نحو 86 سيارة، جاءت "بيجو 5008" في المركز التاسع.. وذيلت القائمة بالسيارة "سيتروين سي إليزيه" والتي سجلت نحو 69 سيارة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.