تنجح Blue Origin في إرسال السائحين إلى الفضاء

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عادت شركة Blue Origin إلى لعبة السياحة الفضائية، نجحت شركة رحلات الفضاء التابعة لجيف بيزوس في نقل ستة عملاء مدفوعين إلى حافة الفضاء والعودة هذا الصباح، لتكسر فترة توقفها التي دامت عامين تقريبًا عن المهام المأهولة.

كانت هذه الرحلة السابعة لشركة Blue Origin وعلى متنها بشر، انطلقت المهمة - وهي رحلة قصيرة سريعة لعبور خط كارمان، أو حدود الفضاء، على ارتفاع حوالي 62 ميلًا فوق الأرض - من موقع الإطلاق رقم واحد التابع للشركة في غرب تكساس بعد الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي بوقت قصير.

كان من بين الأشخاص الستة الموجودين داخل كبسولة طاقم نيو شيبرد إد دوايت، وهو كابتن سابق بالقوات الجوية وكان أول مرشح لرائد فضاء أسود عندما تم اختياره لبرنامج التدريب في عام 1961.

وقد خضع للتدريب ولكن في النهاية لم يتم اختياره لفيلق رواد الفضاء التابع لناسا، ولم يصل إلى الفضاء حتى الآن، وكان على متن الطائرة أيضًا ماسون أنجل وسيلفان تشيرون وكينيث إل هيس وكارول شالر وجوبي ثوتاكورا.

هبط الطاقم بسلام على الأرض بعد حوالي 10 دقائق من الإطلاق.

المصدر: الوفد

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