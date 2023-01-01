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تنجح روسيا في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكرات البيضاء بالدم

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نجح العلماء في روسيا في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكرات البيضاء بالدم بدقة عالية.

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وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجامعة إنوبوليس الروسية:"تمكنا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة تصل إلى 90%، وفي المستقبل قد تصبح هذه التكنولوجيا الأساس لتطوير طريقة لتحليل الدم دون استخدام الحقن. إن معرفة مستويات الكريات البيضاء في الدم ضروري عند تشخيص الأمراض، فزيادة عددها قد يشير إلى وجود التهاب أو إصابة بمرض معد".



وأضاف البيان:" تعاون العلماء في جامعتنا مع خبراء من مركز أبحاث الضوئيات الطبية والحيوية التابع لجامعة تورغينيف الروسية، واقترحوا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديوهات التي تظهر تدفق الدم في الشعيرات الدموية والتي يتم تصويرها بمجهر خاص، في المستقبل قد تستخدم هذه الطريقة لتحليل الدم وتغني عن استخدام الحقن لأخذ العينات الدموية".



ومن جهته قال، دانيل أفونشيكوف، الطالب في جامعة تورغينيف وأحد المشاركين في تطوير البرمجيات الجديدة:"استخدام هذه البرمجيات يمكن أن يسّرع عمليات تطوير طريقة مبتكرة لتحليل الدم، والأمر المميز في هذه الطريقة هو أنها ستمكننا من معرفة مكونات الدم بسرعة، ودون الحاجة لانتظار نتائج التحاليل المخبرية كما هو الحال حاليا".

المصدر: الوفد

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