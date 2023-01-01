تنتج جاجوار سيارتها الرياضية F-Type

اختتمت جاجوار إنتاج سيارتها الرياضية F-Type في مصنعها بمنطقة كاسلبرومويتش الإنجليزية تمهيداً للتحول نحو السيارات الكهربائية.
تزامن تاريخ خروج أخر نسخ F-Type مع تاريخ تصنيع آخر سيارة من طرازE-Type الكلاسيكي في 1974، حيث تحتفظ جاجوار بالـF-type الأخيرة معتشكيلتها التراثية التي تضم مجموعة من أهم طرازات جاجوار السابقة مثلXE وXF وXF سبورت باك الستيشن.
تم تصميم أخر جاجوار F-Type لتشبه نسخة E-Type الأخيرة التي حملتمحرك 5300 سي سي وأتت بسقف قابل للمكسوف، حيث طليت بنفس لون جيولا جرين الأخضر في الخارج مع سقف أسود وفي الداخل أتى الفرش بلون تان ويندسور البني الفاتح.
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