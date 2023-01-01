تنتج جاجوار سيارتها الرياضية F-Type



جاجوار جاجوار

اختتمت جاجوار إنتاج سيارتها الرياضية F-Type في مصنعها بمنطقة كاسلبرومويتش الإنجليزية تمهيداً للتحول نحو السيارات الكهربائية.



تزامن تاريخ خروج أخر نسخ F-Type مع تاريخ تصنيع آخر سيارة من طرازE-Type الكلاسيكي في 1974، حيث تحتفظ جاجوار بالـF-type الأخيرة معتشكيلتها التراثية التي تضم مجموعة من أهم طرازات جاجوار السابقة مثلXE وXF وXF سبورت باك الستيشن.



تم تصميم أخر جاجوار F-Type لتشبه نسخة E-Type الأخيرة التي حملتمحرك 5300 سي سي وأتت بسقف قابل للمكسوف، حيث طليت بنفس لون جيولا جرين الأخضر في الخارج مع سقف أسود وفي الداخل أتى الفرش بلون تان ويندسور البني الفاتح.

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قدمت جاجوار F-Type لأول مرة سنة 2013 بنسخة السقف المكشوف كأولطراز رياضي لجاجوار على مدار 40 عام، حصلت حينها على لقب أفضلتصميم لسيارة على مستوى العالم بينما أطلقت نسخة F-Type الكوبيه العام التالي.أنتجت جاجوار 87 ألف و731 نسخة من F-Type حتى الآن لتتخطى كميتهاE-Type التي بلغت 72 ألف و528 سيارة، ومثلما مهدت السيارة الكلاسيكيةلتقديم XJ-S في السبعينيات، ستأتي خليفة F-Type في 2025 كسيارة جيتي رباعية الأبواب كهربائية بالكامل.حملت أقوى جاجوار F-Type محرك 5000 سي سي V8 مدعم بسوبرتشارجرلتوليد قوة 567 حصان وعزم 700 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثمانيةسرعات ودفع خلفي للعجلات، أطلقها ذلك من الصفر إلى 97 كم/س خلال 3.5 ثوان حسب الأرقام الرسمية.أكدت جاجوار استمرار مبيعات F-Type حتى 2025