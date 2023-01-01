تنبيه هام من هيئة الأرصاد: تغيرات جوية حادة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

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ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي أم سي، إن حالة من التقلبات الجوية معتادة في فصل الربيع، متابعة: فصل الربيع يتميز بـ الطقس المليئ بالكتل الهوائية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة صباحا والشعور بالبرودة ليلا.

حالة الطقس حتى مايو
واسترسلت: الأجواء مستمرة حتى منتصف شهر مايو، مشيرة إلى أن الأيام القادمة وحتى يوم الثلاثاء القادم سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ليكون الطقس مائل للحرارة.

وأوضحت أن الفرق بين درجات الحرارة صباحا ومساء يتجاوز ال 10 درجات مئوية، مصحوبا بنشاط واضح للرياح.

وشددت على أنه لا يوجد اي تساقط للأمطار، محذرة من حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل، حيث سترتفع درجات الحرارة مع وجود أتربة.

المصدر: قناة دي أم سي

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