تنبيه هام للمقيمين الأجانب: مجلس الوزراء يُمهل مهلة لتقنين الأوضاع

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طالب مجلس الوزراء، الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم.



مجلس الوزراء تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهممصر.. مسؤول يعلن عن ألف طلب للحصول على الجنسية

وأهابت الحكومة كافة الأجانب وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 2024/6/30.



كما طالبت الدولة وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بـ"ضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كرت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

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وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد وجه بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كرت الإقامة الذكي في موعد غايته 2024/6/30.