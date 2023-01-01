تنبيه من الأرصاد: موجة حرّ شديدة تضرب البلاد غدًا



حالة الطقس حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 37 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية،و جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.



ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.