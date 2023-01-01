تنبيهات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحاني الفيزياء والتاريخ بساعات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الذين يستعدون لآداء امتحان الفيزياء “لشعبة علمي” وامتحان التاريخ “لشعبة أدبي” غدا السبت



وتمثلت تنبيهات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 فيما يلي :



تأكد من كتابة بياناتك كاملة بطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان

تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك

اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته

استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة

ممنوع الكشط او استخدام المزيل

عند اجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف

عندما تكون الإجابة الصحيحة جـ ظلل الدائرة الموجودة تحت الرمز جـ

في حال قيامك بإختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها شكل واضح ثم بتظليل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة

اختر اجابة واحدة فقط لانه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال

يتم اجابة الاسئلة المقالية في ورقة الاجابة المهصصة لاجابة الاسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال

في حال استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبوعة بشكل غير واضح على الطالب ان يطلب ورقة اجابة جديدة من المشرف

تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة اسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الاجابة

غدا .. طلاب الثانوية العامة يؤدون الفيزياء والتاريخ

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2024 “ الشعبة العلمية” في جميع أنحاء الجمهورية لأداء امتحان الفيزياء 2024 ، غداً السبت الموافق 29 يونيو 2024 .

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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية غدا في جميع انحاء الجمهورية ، لآداء امتحان التاريخ 2024 .وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي امتحان الفيزياء 2024 ، عدد 434 ألفا و574 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، وعدد 102 ألف و827 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة.كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة (الأدبى) الذين من المقرر أن يؤدوا غدا امتحان التاريخ 2024 يبلغ 207 ألف و685 طالب وطالبةوقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة حرصًا منها على مصلحة أبنائها الطلاب وتوفير جو مناسب للإجابة عن الامتحان وتحقيق تكافؤ الفرص، فإنه تم التشديد على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات وذلك قبل دخول اللجنة، مع إمكانية المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف أثناء الامتحان، وكذلك التأكيد على تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.