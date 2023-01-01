تنبيهات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحاني الفيزياء والتاريخ بساعات

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية غدا في جميع انحاء الجمهورية ، لآداء امتحان التاريخ 2024 .
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الذين يستعدون لآداء امتحان الفيزياء “لشعبة علمي” وامتحان التاريخ “لشعبة أدبي” غدا السبت
وتمثلت تنبيهات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 فيما يلي :
تأكد من كتابة بياناتك كاملة بطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان
تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة ومن عدد صفحات كراسة الامتحان فهي مسئوليتك
اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في اجابته
استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة
ممنوع الكشط او استخدام المزيل
عند اجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال بالقلم الجاف
عندما تكون الإجابة الصحيحة جـ ظلل الدائرة الموجودة تحت الرمز جـ
في حال قيامك بإختيار إجابة خطأ قم بعمل علامة × عليها شكل واضح ثم بتظليل الرمز الدال على الاجابة الصحيحة
اختر اجابة واحدة فقط لانه عند اختيار اجابتين او اكثر تفقد درجة السؤال
يتم اجابة الاسئلة المقالية في ورقة الاجابة المهصصة لاجابة الاسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال
في حال استلامك ورقة اجابة تالفة او مطبوعة بشكل غير واضح على الطالب ان يطلب ورقة اجابة جديدة من المشرف
تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة اسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الاجابة
غدا .. طلاب الثانوية العامة يؤدون الفيزياء والتاريخ
ويستعد طلاب الثانوية العامة 2024 “ الشعبة العلمية” في جميع أنحاء الجمهورية لأداء امتحان الفيزياء 2024 ، غداً السبت الموافق 29 يونيو 2024 .
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