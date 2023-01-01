تناول البطيخ يحمى من السكتة الدماغية وسرطان المعدة



البطيخ البطيخ

تحدث الأطباء الروس وطبيب القلب الألماني جيرمان غاندلمان وطبيب العيون ميخائيل كونوفالوف عن الخصائص المفيدة غير المتوقعة للبطيخ وبحسب الأطباء، فإن تناول البطيخ يحسن حماية الإنسان من الإصابة بالسكتة الدماغية وسرطان المعدة.

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وأوضح الدكتور جاندلمان: أن البطيخ يزود الجسم بكمية كبيرة من فيتامين C، والحصول على كمية كافية منه يساعد على الوقاية من السكتة الدماغية.فقط 100 جرام من البطيخ تحتوي على 60 بالمائة من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، وهو ضروري لمرونة الأوعية الدموية، وحذر الدكتور غاندلمان من أن نقص فيتامين سي يسبب السكتة الدماغية.وأضاف الطبيب ميخائيل كونوفالوف أن مثل هذه الحصة من البطيخ تحتوي أيضًا على ما يقرب من 60 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين أ، وهو مادة طبيعية مضادة للسرطان، واستهلاك الأطعمة المشبعة به له تأثير مضاد للسرطان.وقال الأطباء: "أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين أ هم أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة".ما فائدة البطيخ أيضًا؟وتناوله له تأثير مفيد على عمل الكبد والمرارة، ويعمل كإجراء وقائي لتكوين الحصوات فيها.بالإضافة إلى ذلك، يُعرف البطيخ بأنه مضاد طبيعي للاكتئاب، مما يساعد على التعامل بشكل أفضل مع التوتر اليومي والتهيج والأرق - فالفيتامينات والعناصر الدقيقة الموجودة فيه لها تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، وبعد تناول البطيخ، ينخفض ??محتوى "هرمون السعادة” يزيد نسبة السيروتونين في الجسم.