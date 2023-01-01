تنافس ‏Apple .. تسريبات حول أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في سماعة Pixel Buds Pro 2 والمقررر إنطلاقها في 13 من أغسطس القادم

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ووفقا لموقع tomsguide إستعرضت التسريبات السابقة العديد من التفاصيل وإختيارات ألوان سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية المرتقبة، حيث تتوفر السماعة بعدد 4 من إختيارات الألوان.و توضح التسريبات العديد من تفاصيل سعر سماعة Buds Pro 2 وذلك قبل إنطلاقها في الأسواق ، حيث تتوفر السماعة بسعر 229 دولار أو 249 يورو أو 219 جنيه إسترليني وذلك في المملكة المتحدة.وتؤكد الصور المسربة على أن سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية تأتي بحجم أكبر في الحافظة، لذا من المتوقع أن تتضمن الحافظة بطارية بسعة أكبر، ومن المتوقع أن تتضمن السماعة مميزات جديدة مقارنة بالإصدار الأصلي.يذكر أن جوجل تخطط للكشف عن هواتف Pixel 9 ،Pixel 9 Pro ،Pixel 9 Pro XL وأيضاً هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى جانب سماعة Pixel Buds Pro 2 خلال الحدث، لذا نترقب تفاصيل جديدة حتى الإعلان الرسمي.