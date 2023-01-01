آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تنافس ‏Apple .. تسريبات حول أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تنافس ‏Apple .. تسريبات حول أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في سماعة Pixel Buds Pro 2 والمقررر إنطلاقها في 13 من أغسطس القادم

ووفقا لموقع tomsguide إستعرضت التسريبات السابقة العديد من التفاصيل وإختيارات ألوان سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية المرتقبة، حيث تتوفر السماعة بعدد 4 من إختيارات الألوان.

و توضح التسريبات العديد من تفاصيل سعر سماعة Buds Pro 2 وذلك قبل إنطلاقها في الأسواق ، حيث تتوفر السماعة بسعر 229 دولار أو 249 يورو أو 219 جنيه إسترليني وذلك في المملكة المتحدة.
وتؤكد الصور المسربة على أن سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية تأتي بحجم أكبر في الحافظة، لذا من المتوقع أن تتضمن الحافظة بطارية بسعة أكبر، ومن المتوقع أن تتضمن السماعة مميزات جديدة مقارنة بالإصدار الأصلي.

يذكر أن جوجل تخطط للكشف عن هواتف Pixel 9 ،Pixel 9 Pro ،Pixel 9 Pro XL وأيضاً هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى جانب سماعة Pixel Buds Pro 2 خلال الحدث، لذا نترقب تفاصيل جديدة حتى الإعلان الرسمي.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنافس ‏Apple .. تسريبات حول أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31830

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام