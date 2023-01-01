تنافس فولكس واجن GTI كلوب سبورت 2025 أسرع سيارات الهاتشباك الرياضية

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صورة الخبر: فولكس واجن GTI
فولكس واجن GTI

وصلت فولكس فاجن جولف GTI كلوب سبورت، التي توفر أداء معزز وسرعة قصوى تصل إلى 265 كم/س لتنافس أسرع سيارات الهاتشباك الرياضية.

تحمل جولف GTI كلوب سبورت محرك 4 سلندر توربو سعة 2.0 لتر ينتج 296 حصان ويتصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات وتوفر السيارة تسارع 0-100 كم/س في 5.6 ثانية. وفي نفس الوقت، رفعت فولكس واجن قوة جولف GTI موديل 2025 الأساسية من 242 حصان المتوفرة للموديل السابق لتصبح 262 حصان، مع تسارع 0-100 كم/س في 5.9 ثانية.

تظل فولكس فاجن جولف GTI كلوب سبورت منافسة قوية في فئة الهاتشباك الرياضية، حيث تدفع الحدود وترفع الحماسة، على الرغم من أن المنافسة مع سيارات مثل هونا سيفيك تايب R لا تزال شرسة.

المصدر: سعودى شفت

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