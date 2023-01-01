تنافس فولكس واجن GTI كلوب سبورت 2025 أسرع سيارات الهاتشباك الرياضية



فولكس واجن GTI فولكس واجن GTI

وصلت فولكس فاجن جولف GTI كلوب سبورت، التي توفر أداء معزز وسرعة قصوى تصل إلى 265 كم/س لتنافس أسرع سيارات الهاتشباك الرياضية.



تحمل جولف GTI كلوب سبورت محرك 4 سلندر توربو سعة 2.0 لتر ينتج 296 حصان ويتصل بناقل حركة DSG من 7 سرعات وتوفر السيارة تسارع 0-100 كم/س في 5.6 ثانية. وفي نفس الوقت، رفعت فولكس واجن قوة جولف GTI موديل 2025 الأساسية من 242 حصان المتوفرة للموديل السابق لتصبح 262 حصان، مع تسارع 0-100 كم/س في 5.9 ثانية.



تظل فولكس فاجن جولف GTI كلوب سبورت منافسة قوية في فئة الهاتشباك الرياضية، حيث تدفع الحدود وترفع الحماسة، على الرغم من أن المنافسة مع سيارات مثل هونا سيفيك تايب R لا تزال شرسة.