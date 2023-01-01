تم إغلاق أكبر شبكة قرصنة للبث التلفزيوني والأفلام في العالم

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تم إغلاق موقع البث الإعلامي غير القانوني للغاية ولكنه شائع جدًا Fmovies وشبكة تابعة لمواقع الأفلام والبرامج التلفزيونية المقرصنة.

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أعلن التحالف من أجل الإبداع والترفيه (ACE)، وهو تحالف عالمي من استوديوهات الأفلام وشركات الترفيه بما في ذلك Disney وNBCUniversal وMGM، عن تفكيك موقع البث غير القانوني والعديد من مواقعه الأخرى بما في ذلك bflixz وflixtorz وmovies7 وmyflixer وaniwave وموفر استضافة الفيديو vidsrc.to، وفقًا لـ The Hollywood Reporter.كان مقر عملية Fmovies في فيتنام. اعتقلت شرطة هانوي رجلين مجهولين فيما يتعلق بإمبراطورية الإعلام المقرصنة ينتظران توجيه اتهامات إليهما.تم إطلاق موقع Fmovies في عام 2016 وحقق 374 مليون زيارة شهرية، أي أكثر من 6.7 مليار زيارة من يناير 2023 إلى يونيو 2024.صنفت بيانات من موقع SimilarWeb موقع Fmovies باعتباره الموقع رقم 280 الأكثر زيارة في أي فئة والموقع الحادي عشر الأكثر شعبية للتلفزيون والأفلام والبث المباشر.وصفت ACE نقابة Fmovies بأنها "أكبر حلقة قرصنة في العالم"، وفقًا لبيان صدر في وقت سابق اليوم.يحتوي الموقع حتى على subreddit خاص به حيث يمكن للمستخدمين طلب ومشاركة الروابط إلى البرامج التلفزيونية والأفلام. مع اقتراب السلطات من مشغلي Fmovies، بدأ مستخدمو Reddit في نشر إشعارات تفيد بأن مواقع البث المباشر للنقابة لم تكن تعمل أو بدأت في الإغلاق. عندما بدأت أخبار زوال Fmovies في الظهور، بدأ المستخدمون في طلب اقتراحات لمواقع قرصنة بديلة.وصف رئيس مجلس إدارة ACE والرئيس التنفيذي تشارلز ريفكين الإغلاق والاعتقالات بأنها "انتصار مذهل للممثلين والطاقم والمخرجين والاستوديوهات والمجتمع الإبداعي في جميع أنحاء العالم".يبدو أن الجدران تغلق حول بعض قراصنة الوسائط الأكبر على الويب. أعلنت ACE انتصارًا سابقًا في 15 أغسطس بعد إغلاق موقع aniwave غير القانوني لبث الأنمي. أغلق موقع قرصنة آخر، fboxz.to، بعد بضعة أيام ونشر ملاحظة وداع على صفحته الرئيسية تخبر زواره "الرجاء دفع ثمن الأفلام / العروض، هذا ما يجب أن نفعله لإظهار احترامنا للأشخاص وراء الأفلام / العروض"، وفقًا لـ TorrentFreak.لم يكن الشهر الماضي لطيفًا مع قراصنة الإنترنت أيضًا. في وقت سابق من هذا الشهر، سلمت الولايات المتحدة كيم دوتكوم، مؤسس Megaupload الذي كان الطفل المدلل للقرصنة عبر الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من نيوزيلندا لمواجهة اتهامات بتشغيل إمبراطورية تنزيل الفيديو الخاصة به.اعتقلت السلطات دوتكوم في عام 2012 في منزله بنيوزيلندا بتهم تشمل الابتزاز وانتهاك حقوق النشر وغسيل الأموال وتوزيع حقوق النشر.وتزعم لائحة الاتهام أن ميجا أبلود تسببت في أضرار بقيمة 500 مليون دولار وحققت 175 مليون دولار من عائدات الإعلانات والاشتراكات من مكتبتها الإعلامية غير القانونية.