تمديد موعد التقديم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل

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آخر موعد للتقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور عبر جروباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، آخر موعد للتقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.



آخر موعد للتقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل حتى 15 أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024،2025.

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آلية التقديم للمدارس الرسمية الدوليةوعن آلية التقديم للمدارس الرسمية الدولية، أوضحت وزارة التربية والتعليم التعليمات التي تتضمن أن يدخل الطالب على شروط الالتحاق Instructions عن طريق QR Code الخاص بها، والدخول على رابط التقديم Register Now من QR code الخاص بالتقديم، ثم ملء البيانات المطلوبة.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الفترة المحددة للتقديم للمدارس الرسمية الدولية مهمة، فعلى من يرغب في التقديم ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.وفي اتجاه متصل، حرصت وزارة التعليم على حسم الجدل بشأن، قبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، مؤكدةً على إلزام المدارس الخاصة والدولية بشكل عام بتخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.تخصيص 5%? للطلاب ذوي الإعاقة ضمن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدوليةوصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، بأن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم 9 الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 27-2-2024 بشأن تخصيص نسبة 5%? للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.وأضاف المتحدث الرسمي أن شروط التقدم أعلنت عنها الوزارة، عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.