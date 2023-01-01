تكشف vivo النقاب عن إصدارها المتوسط vivo Y28s 5G برقاقة Dimensity 6300

أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y28s 5G من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بمعالج Dimensity 6300، وقدرة بطارية 5000 mAh.
يتميز هاتف vivo Y28s 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.
كما يأتي هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.
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