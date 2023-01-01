تكشف vivo النقاب عن إصدارها المتوسط vivo Y28s 5G برقاقة Dimensity 6300

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صورة الخبر: vivo Y28s 5G
vivo Y28s 5G

أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y28s 5G من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بمعالج Dimensity 6300، وقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف vivo Y28s 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف vivo Y28s 5G رقاقة معالج Dimensity 6300، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت رام، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في vivo Y28s 5G مدمجة في زر التشغيل الرئيسي.

ويدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي بتقنية NFC في المملكة العربية السعودية، والإمارات وأيضاً السوق الأوروبي، ومن المقرر أن يتوفر vivo Y28s 5G بألوان البني Mocha والبنفسجي.

المصدر: بوابه المتميز

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