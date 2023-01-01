تكشف OpenAI عن "سيرش جى بى تى" محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعى

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أعلنت شركة OpenAI عن نموذج أولى جديد لمحرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى SearchGPT، وتمثل هذه الخطوة دخول الشركة إلى سوق محركات البحث التنافسية التي تهيمن عليها جوجل منذ عقود.

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ووصفت OpenAI على موقعها الإلكتروني SearchGPT بأنه "نموذج أولي مؤقت لميزات بحث الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تمنحك إجابات سريعة وفي الوقت المناسب بمصادر واضحة وذات صلة، وتخطط الشركة لاختبار المنتج مع 10000 مستخدم أولي ثم طرحه في ChatGPT بعد جمع التعليقات.ويأتي إطلاق SearchGPT وسط منافسة متزايدة في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعى ، وبدأت شركة جوجل، محرك البحث المهيمن في العالم، مؤخرًا في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في منصتها.كما هدفت شركات ناشئة أخرى، مثل شركة Perplexity المدعومة من جيف بيزوس، إلى التغلب على جوجل وتسويق نفسها على أنها "محركات إجابات" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الإنترنت.وكان ظهور محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثيرًا للجدل ، ففي الشهر الماضى واجهت شركة Perplexity انتقادات بسبب تلخيص قصص من مجلة Forbes وWired دون إسناد مناسب أو روابط خلفية للمنشورات، بالإضافة إلى تجاهل ملف روبوتس دوت تكست، وهي طريقة تستخدمها مواقع الويب لإخبار برامج الزحف التي تستخرج البيانات بالتراجع.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن ناشر Wired Condé Nast أرسل رسالة توقف وكف إلى Perplexity واتهمها بالسرقة الأدبية.وربما بسبب هذه التوترات، يبدو أن OpenAI تتخذ نهجًا أكثر تعاونًا مع SearchGPT ، ويؤكد منشور مدونة الشركة على أن النموذج الأولي تم تطويره بالشراكة مع العديد من المؤسسات الإخبارية ويتضمن اقتباسات من الرؤساء التنفيذيين لشركة The Atlantic وNews Corp، وهما اثنتان من العديد من الناشرين الذين أبرمت OpenAI صفقات ترخيص معهم.وتم تصميم SearchGPT لمساعدة المستخدمين على التواصل مع الناشرين من خلال الاستشهاد بهم بشكل بارز والربط بهم في عمليات البحث، كما جاء في منشور مدونة الشركة، وتحتوى الردود على إسناد وروابط واضحة ومضمّنة ومسمّاة حتى يعرف المستخدمون من أين تأتي المعلومات ويمكنهم التفاعل بسرعة مع المزيد من النتائج في الشريط الجانبي الذي يحتوي على روابط المصدر.وأشارت OpenAI أيضًا إلى أن الناشرين سيكون لديهم التحكم في كيفية تقديم المحتوى الخاص بهم في SearchGPT ويمكنهم إلغاء الاشتراك في استخدام المحتوى الخاص بهم لتدريب نماذج OpenAI مع الاستمرار فى الظهور في نتائج البحث.وتتميز واجهة SearchGPT بمربع نص بارز يسأل المستخدمين، "ما الذي تبحث عنه؟" على عكس محركات البحث التقليدية مثل جوجل التي توفر قائمة من الروابط، ويقوم SearchGPT بتصنيف النتائج بأوصاف قصيرة ومرئيات.