تكشف OnePlus عن جهاز لوحي جديد

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عقدت OnePlus للتو حدثًا صحفيًا وقدمت ثلاثة من الأدوات الجديدة. هناك جهاز لوحي تمت ترقيته وسماعات أذن جديدة وساعة ذكية.

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يعد جهاز OnePlus Pad 2 تحديثًا لطراز العام الماضي، والذي استمتعنا به كثيرًا، لذا فلنبدأ من هناك.يعد Pad 2 بمثابة ترقية للإصدار السابق بكل الطرق تقريبًا. هناك مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وشاشة مقاس 12.1 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 144 هرتز.تعد الشركة أيضًا "بإخراج صوت أقوى" وهو أمر جيد دائمًا، حيث أن الاستخدام الأساسي للعديد من الأجهزة اللوحية هو استهلاك المحتوى. يقول OnePlus أن نظام الصوت هذا يمكنه محاكاة الصوت المكاني.يأتي هذا الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 9510 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بالكامل خلال ما يزيد قليلاً عن 80 دقيقة وستعمل في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 43 يومًا. الطلبات المسبقة متاحة الآن ويبلغ سعر الجهاز اللوحي 550 دولارًا. وسيكون متاحًا على نطاق واسع في 30 يوليو. وتطلق OnePlus أيضًا مجموعة من الملحقات للجهاز، بما في ذلك لوحة المفاتيح والقلم.تعد OnePlus Watch 2R، كما يوحي الاسم، بمثابة تحديث بسيط لساعة Watch 2 التي تم إصدارها للتو. وهي تحتوي على جميع ميزات سابقتها، بما في ذلك عمر البطارية الأقصى الذي يصل إلى 100 ساعة، ولكنها أخف وزنًا وأرخص.إنه مدعوم بأحدث نظام تشغيل Wear ويتكامل مع تطبيق مراقبة الصحة الخاص بالشركة لتتبع اللياقة البدنية. Watch 2R متاحة للشراء الآن وتبلغ تكلفتها 230 دولارًا. إنه متوفر باللونين الأخضر والرمادي.أخيرًا، هناك OnePlus Nord Buds 3 Pro. توفر سماعات الأذن الجديدة هذه ميزة إلغاء الضوضاء المحسنة، بما يصل إلى 49 ديسيبل، مقارنة بالتكرارات السابقة. تحتوي السماعات أيضًا على شيء يسمى Smart Noise Cancellation، والذي يستخدم خوارزمية لتقليل الأصوات غير المرغوب فيها تلقائيًا استجابةً للضوضاء المحيطة.تشتمل سماعات الأذن هذه على ثلاثة ميكروفونات للمكالمات، ووضع الشفافية، ومشغل صوت كبير جدًا مقاس 12.4 ملم، والذي يقول OnePlus إنه يسمح بصوت جهير عميق. وهي متوفرة الآن وتكلف 80 دولارًا.