تكشف MSI عن أول شاشة للألعاب بتقنية الذكاء الإصطناعي MSI MEG 321URX



MSI MEG 321URX MSI MEG 321URX

كشفت شركة MSI مؤخراً عن شاشة MSI MEG 321URX وهي أول شاشة مخصصة للألعاب ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدمين في الألعاب.



تتميز شاشة MSI MEG 321URX بالجيل الثالث من لوحات QD-OLED بحجم 31.5 إنش، وجودة عرض 4K، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 240 Hz.



وتدعم MSI الشاشة بمنصة الذكاء الإصطناعي الجديدة ‘AI SkySight’، كما تؤكد على أنها أول شاشة تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي لتنفيذ عدد من المهام داخل الألعاب.

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أيضاً تدعم منصة الذكاء الإصطناعي ‘AI SkySight’ التدريب بشكل كامل لدعم المستخدم في الألعاب، كما تعمل على تقييم الأعداء في الألعاب وإبرازهم للاعب.يذكر أن MSI إستعرضت شاشة MEG 321URX خلال معرض Computex 2024، إلا أن الشركة لم تؤكد على موعد لتوفر هذه الشاشة في الأسواق.