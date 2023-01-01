تكشف Boston Dynamics عن قفزة كبيرة في تكنولوجيا الروبوتات البشرية

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أعلنت شركة Boston Dynamics عن إطلاق النسخة الجديدة من روبوتها البشري الشهير Atlas 2.0، بعد تقاعد النسخة السابقة التي أثارت إعجاب الكثيرين بقدرتها على الرقص والقيام بحركات باركور مذهلة.

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النسخة الجديدة من الروبوت تأتي بتصميم مبتكر يجعل حركاته تبدو وكأنها من أفلام الرعب العلمية، حيث يظهر الفيديو المنشور على الإنترنت Atlas 2.0 وهو يرفع ساقه إلى خلف رأسه بطريقة غير تقليدية، مما أثار ردود فعل تتحدث عن تشابهها مع مشاهد من فيلم "The Exorcist".النسخة الجديدة من Atlas تتميز بمفاصل كهربائية تسمح له بالتحرك بمرونة أكبر من سابقتها التي كانت تعتمد على نظام هيدروليكي، مما يتيح للروبوت أداء حركات سلسة ودقيقة بزاوية دوران تصل إلى 360 درجة في جميع مفاصله. هذه التحديثات تجعل Atlas 2.0 أكثر كفاءة في تنفيذ المهام في بيئات التصنيع، حيث يهدف الروبوت إلى حمل الأجزاء ونقلها من وإلى خط الإنتاج.Boston Dynamics تخطط لبيع النسخة الجديدة من الروبوت، ولكن لم يتم الكشف عن سعرها بعد. ومن المقرر أن يبدأ الروبوت Atlas 2.0 عمله الأول في مصانع Hyundai العام المقبل. وتؤكد الشركة أن هذا النموذج الجديد سيتفوق على سابقه في تلبية احتياجات متنوعة، بفضل تصميمه الكهربائي الذي يوفر قوة أكبر ونطاق حركة أوسع.هذا التحديث الكبير يأتي بعد مرور 11 عامًا على الكشف الأول عن Atlas، ويعتبر خطوة هامة في تطوير التكنولوجيا البشرية التي تقدمها الشركة. وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات مثل Tesla وAmazon لدخول سوق الروبوتات البشرية، تواصل Boston Dynamics تعزيز مكانتها بتقديم تقنيات متطورة تلبي احتياجات الصناعة بشكل فعال.