تكشف نيسان عن نسختها الكهربائية الجديدة «أريا NISMO»..



NISMO ARIYA NISMO ARIYA

تواصل نيسان اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الكهربائية ARIYA وبإطلالة NISMO، حيث تضم باقة من التجهيزات مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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القدرات الفنية للسيارة الكهربائية NISMO ARIYAتصل سعة بطارية السيارة نيسان NISMO ARIYA إلى 87 كيلووات، بينما تستمد طاقتها من محرك بقوة 394 حصان، مع الاعتماد على تقنية الدفع الرباعي للعجلات.تجهيزات ومواصفات سيارة نيسان NISMO ARIYAتأتي السيارة NISMO ARIYA بعدد من التجهيزات، أبرزها مقاعد مغطاة بفرش ألكنتارا، مع شعارات NISMO التي تزين أرجاء المقصورة، باللإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، شاشة تدعم التطبيقات الذكية تعمل باللمس.زودت السيارة NISMO ARIYA بجنوط رياضية ذات مظهر أنيق، مصابيح أمامية حادة المظهر، حساسات حركة أمامية وخلفية مع كاميرا للمتابعة، مرايات كهربائية ضم مدعومة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى ترقيات NISMO الشهيرة ذات اللونين الأحمر والأسود، نظام صوتي ترفيهي.وتعتمد السيارة أيضا على وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة، ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، قفل مركزي، بصمة داخلية وخارجية مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقابض بارزة، وخلفية أقرب إلى تصميمات الكوبيه ذات الشكل الرياضي.