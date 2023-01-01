تكشف صورة مسربة عن إصدارات iPhone 16 القادمة من أبل



iPhone 16 iPhone 16

لم تكشف شركة أبل بعد عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القادم، لكن تسربًا جديدًا وصل إلى الويب يعرض جميع الإصدارات الأربعة لهاتف iPhone 16، ويقترح أن تكون الأجهزة الرائدة، Plus وPro وPro Max، وقد يكون الهاتف أكبر عن الذى شهده المستهلكون منذ سنوات.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كانت الصورة المسربة، التي شاركها أحد المطلعين المعروفين في شركة أبل دقيقة، فسيكون طول iPhone 16 Pro 6.3 بوصة مقارنة بنفس الطراز في عام 2022 الذي كان 6.1 بوصة.



صور ايفون 16 المسربة

إصدارات أيفون 16 المسربة

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لكن الزيادة الأكبر يمكن أن تأتي مع iPhone 16 Pro الذي أظهرته الصورة، فسيكون iPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر.تم نشر الصورة بواسطة مسرب معروف لشركة أبل والذي كتب حجم الشاشة فوق كل هاتف iPhone، مما يشير إلى أن جهاز Pro لهذا العام سيزيد بمقدار 0.2 بوصة عما تم إصداره في عام 2023.نشر Sonny Dickson صورة على موقع X لما يمكن إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وتوجد أربعة هواتف في الصورة، وهم iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.يُلاحظ أن حجم iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسي هو 6.1 بوصة و6.3 بوصة، وهو نفس حجم نظرائهم من iPhone 15.لكن التغيير الرئيسي يمكن أن يأتي مع الإصدارات المتطورة، والتي ستكون أول تحديث للحجم تجريه أبل منذ iPhone 12 Pro الذي كان أكبر بمقدار 0.6 بوصة من الطراز السابق.ومع ذلك، فإن النماذج الوهمية قد لا تكون دقيقة بنسبة 100%، ولن يعرف الجمهور على وجه اليقين أن الصور صحيحة حقًا حتى تكشف شركة أبل رسميًا عن خطها الجديد من أجهزة iPhone، من المحتمل أن يحدث هذا بعد بضعة أشهر أخرى.تقيم الشركة العديد من الفعاليات على مدار العام بخصوص المنتجات الجديدة وتكشف عن هواتفها الجديدة فى سبتمبر.على الرغم من أن الشركة لم تؤكد ما هي المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، إلا أن الشائعات تنتشر بشدة عبر الإنترنت.