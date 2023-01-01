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تكشف دراسة عن تعاطي أسماك القرش للكوكايين قبالة سواحل البرازيل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أظهرت دراسة جديدة، أن أسماك القرش في المياه الساحلية للبرازيل تحتوي على آثار لمادة الكوكايين، مما يسلط الضوء على تأثير المخدرات المهربة على الحياة البحرية، بحسب ما جاء من اسكاي نيوز.

لطالما أشار الباحثون إلى أن المخدرات التي يلقيها المهربون في المياه يمكن أن تؤثر على الكائنات البحرية، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الكوكايين في مناطق مثل فلوريدا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

الدراسة التي أجرتها مؤسسة "أوزوالدو كروز" في البرازيل، كشفت أن أسماك القرش تتعرض لمواد مخدرة في مياه المحيط الملوثة، شملت الدراسة تشريح 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف، تم الحصول عليها من سفن صيد صغيرة، تعيش هذه الأنواع حياتها بالكامل في المياه الساحلية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلوث.
النتائج أظهرت أن جميع الأسماك الـ13 تحتوي على آثار مخدرات في أنسجتها، وكانت المادة أكثر انتشاراً في الأنسجة العضلية مقارنة بأكباد القرش، تُعد هذه الدراسة الأولى التي تثبت وجود الكوكايين في أسماك القرش، لكنها أشارت إلى أن البحث في هذا المجال "محدود للغاية"، وأن تأثير الكوكايين على الحياة المائية لا يزال غير معروف بالكامل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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