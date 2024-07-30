آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تكشف دراسة عن تأثير العمل من المنزل على الابتكار وجودة الأفكار

آخر الأخباراخبار منوعة › تكشف دراسة عن تأثير العمل من المنزل على الابتكار وجودة الأفكار

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أظهرت دراسة جديدة أعدها خبراء اقتصاد من جامعة إسيكس وجامعة شيكاغو، أن العمل من المنزل قد يعيق الإبداع والابتكار، وفقاً للبحث، تبين أن الموظفين الذين يعملون من المنزل أقل قدرة على تقديم أفكار مبتكرة مقارنة بزملائهم الذين يعملون في المكتب، بحسب ما جاء من physorg.

أوضح الدكتور كريستوف سيمروث، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الابتكار غالباً ما ينشأ من المحادثات العشوائية والعفوية بين الموظفين، وهي فرص تكون أقل حدوثًا عندما يعمل الأفراد عن بُعد،وأضاف أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يميلون أيضاً إلى تقديم أفكار ذات جودة أقل مقارنة بزملائهم في المكتب.
2
بعد فترة الوباء، اتجهت العديد من الشركات إلى اعتماد نماذج عمل هجينة تجمع بين العمل من المنزل والعمل في المكتب، وهو ما أثار قلق بعض رواد الأعمال بشأن تأثير هذه الأنماط الجديدة على الابتكار، وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Reports" أن هذه المخاوف قد تكون مبررة.

شملت الدراسة أكثر من 48 ألف موظف من شركة تكنولوجيا معلومات هندية كبيرة، وتمت متابعة أدائهم في تقديم الأفكار خلال فترات العمل من المكتب والعمل من المنزل، وكذلك في العمل الهجين،رغم عدم تغيير كمية الأفكار المقدمة خلال العمل من المنزل مقارنة بالعمل في المكتب، فقد لوحظ تدهور في جودة الأفكار.

كما شهدت فترة العمل الهجينة انخفاضًا في كمية الأفكار وتأثراً سلبيًا في الابتكار، خصوصاً في الفرق التي لم تنسق بشكل جيد بين العمل من المكتب والعمل من المنزل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف دراسة عن تأثير العمل من المنزل على الابتكار وجودة الأفكار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47395

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام