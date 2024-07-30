تكشف دراسة عن تأثير العمل من المنزل على الابتكار وجودة الأفكار

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أظهرت دراسة جديدة أعدها خبراء اقتصاد من جامعة إسيكس وجامعة شيكاغو، أن العمل من المنزل قد يعيق الإبداع والابتكار، وفقاً للبحث، تبين أن الموظفين الذين يعملون من المنزل أقل قدرة على تقديم أفكار مبتكرة مقارنة بزملائهم الذين يعملون في المكتب، بحسب ما جاء من physorg.

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أوضح الدكتور كريستوف سيمروث، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الابتكار غالباً ما ينشأ من المحادثات العشوائية والعفوية بين الموظفين، وهي فرص تكون أقل حدوثًا عندما يعمل الأفراد عن بُعد،وأضاف أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يميلون أيضاً إلى تقديم أفكار ذات جودة أقل مقارنة بزملائهم في المكتب.بعد فترة الوباء، اتجهت العديد من الشركات إلى اعتماد نماذج عمل هجينة تجمع بين العمل من المنزل والعمل في المكتب، وهو ما أثار قلق بعض رواد الأعمال بشأن تأثير هذه الأنماط الجديدة على الابتكار، وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Reports" أن هذه المخاوف قد تكون مبررة.شملت الدراسة أكثر من 48 ألف موظف من شركة تكنولوجيا معلومات هندية كبيرة، وتمت متابعة أدائهم في تقديم الأفكار خلال فترات العمل من المكتب والعمل من المنزل، وكذلك في العمل الهجين،رغم عدم تغيير كمية الأفكار المقدمة خلال العمل من المنزل مقارنة بالعمل في المكتب، فقد لوحظ تدهور في جودة الأفكار.كما شهدت فترة العمل الهجينة انخفاضًا في كمية الأفكار وتأثراً سلبيًا في الابتكار، خصوصاً في الفرق التي لم تنسق بشكل جيد بين العمل من المكتب والعمل من المنزل.