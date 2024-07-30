تكشف حروق الشمس عن حالة قلبية نادرة.. شاب بريطاني يعود للحياة بعد وفاة سريرية

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تعرض شاب بريطاني لحادث غير متوقع عندما كشفت حروق الشمس الشديدة التي أصيب بها خلال رحلة صيفية إلى الولايات المتحدة عن حالة قلبية نادرة.

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تشارلي فينسينت، البالغ من العمر 20 عامًا، عانى من حروق شديدة في ساقيه مما قاده إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء أنه يعاني من تضخم القلب، وبعد أن توقف قلبه لمدة 25 دقيقة خلال عملية جراحية، عادت حياته إلى النور بفضل التدخل الطبي السريع.سافر تشارلي فينسينت، طالب جامعي من إيرثلينجبورو، إلى ولاية نيو هامبشاير الأمريكية في يونيو الماضي للعمل في معسكر صيفي لتعليم الأطفال التجديف، في أول يوم له، تعرض لحروق شمس شديدة تسببت في حروق من الدرجة الثانية على ساقيه، لكن تلك الحروق لم تكن سوى البداية لمأساة طبية مفاجئة.عندما نُقل فينسينت إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، مما تطلب تدخلًا جراحيًا لإزالة الأنسجة التالفة، خلال العملية، أصيب فينسينت بسكتة قلبية وسكتة دماغية صغيرة، حيث توقف قلبه عن العمل لمدة 25 دقيقة، مما أدى إلى وفاته سريريًا.كشف الفحص الطبي لاحقًا عن إصابته بتضخم القلب، وهي حالة نادرة تسببت في زيادة حجم قلبه وجعلته أكثر عرضة لمشكلات صحية خطيرة مثل السكتات القلبية والدماغية، يُعتبر تضخم القلب في حد ذاته مؤشرًا على وجود مشكلة طبية أخرى، وقد يكون فينسينت يعاني من هذه الحالة منذ ولادته دون أن يتم اكتشافها حتى تلك اللحظة.لحسن الحظ، نجح الأطباء في إنقاذ حياته دون أن يتعرض لتلف في الدماغ، بعد قضاء أسبوع في غيبوبة مستحثة، أثبتت الفحوصات عدم الحاجة إلى عملية زرع قلب أو كلى، مما يعد تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية.هذه القصة تلقي الضوء على أهمية الفحص الطبي الدقيق والكشف المبكر عن الحالات الطبية النادرة التي قد تكون غير ظاهرة حتى في الظروف الصحية الطارئة.