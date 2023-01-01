تكشف جينيسيس عن X Gran Racer Vision GT بقوة 1,540 حصان



X Gran Racer Vision GT X Gran Racer Vision GT

كشفت جينيسيس عن سيارتها X Gran Racer Vision GT التي تركز على السباقات وتتميز بقوة مذهلة تبلغ 1,540 حصان.



تتميز X Gran Racer بمحرك يصل إلى 11,000 دورة/دقيقة بشكل عادي ويمكن أن يتحمل الوصول إلى 13,000 دورة/دقيقة. تشمل التحسينات الهوائية البارزة مقسم هواء أمامي بارز وزعانف من الكربون فايبر كما تقدم السيارة جناح شرس يتميز بزعنفة مركزية وإضاءة LED مدمجة، وتشمل الحزمة الهوائية مشتت هواء ضخم. في الداخل تتميز السيارة بعناصر مستوحاة من رياضة السيارات مع تشطيبات من الكانتارا، وعجلة قيادة على شكل حرف “يو” مع أدوات تحكم مدمجة، وتوفر السيارة قفص حماية مدمج لزيادة الأمان.



تحمل X Gran Racer محرك V6 هجين وقوة إجمالية 1,540 حصان، وهي مجهزة بإطارات ميشلان بيلوت سبورت كوب 2 R وجنوط بقفل مركزي ونظام تعليق متقدم للأداء الأمثل على الحلبة.

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بينما تأتي X Gran Racer Vision GT كسيارة رقمية للعبة جران توريزمو، فإن سيارات جينيسيس الهجينة والكهربائية المستقبلية قد تحمل تصاميم وتقنيات وأرقام أداء مقتبسة من هذه السيارة.