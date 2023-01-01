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تكشف تسريبات عن مفاجأة في بطارية عملاق سامسونج Galaxy S24 FE.. تفاصيل

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صورة الخبر: Galaxy S24 FE
Galaxy S24 FE

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Galaxy S24 FE والذي يعود للأضواء من جديد وذلك في أحدث التسريبات و التي تكشف خلال الساعات الماضية عن تفاصيل قدرة الشحن في هذا الإصدار.

على الجانب الآخر وفقا لموقع" digitaltrends " رصد هاتف Galaxy S24 FE في منصة “TDRA” وقاعدة بيانات “TUV Rheinland” والتي قد أكدت عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع و بقدرة 25W.

هاتف Galaxy S24 FE
كما أشارت التفاصيل حول التفاصيل الآخرى للهاتف والذي يدعم لتقنية الشحن اللاسلكي وبقدرة 9W، وهي قدرة تعد أقل من إصدار الشركة السابق Galaxy S23 FE و الذي جاء بميزة الشحن اللاسلكي وبقدرة 15W.
أوضحت التسريبات أيضا والتي قد جاءت من قاعدة بيانات “TUV Rheinland” أن الهاتف يتوفر بعدد 7 من النماذج، حيث تختلف النماذج وفقاً للأسواق.

ويعد من المتوقع أن يتوفر نموذج SM-S721B في الأسواق العالمية والذي قد يأتي نموذج (SM-S721B/DS) الخاص بالأسواق العالمية وبميزة دعم تقنية Wi-Fi 6E بالأنماط الثنائية 2.4GHz و5GHz، كما يدعم الهاتف لتقنية البلوتوث 5.3، والإتصال بشبكات 5G.


كما يأتي هاتف Galaxy S24 FE بأبعاد 162 في 77.3مم، ومن المقرر أن يتضمن الهاتف نموذج بسرعة أقل من رقاقة Exynos 2400 والتي قدمت في هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus.

المصدر: صدى البلد

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