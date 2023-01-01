تكشف تسريبات عن سعة البطارية في هاتف Galaxy S25



Galaxy S25 Galaxy S25

بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy S، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية في هاتف Galaxy S25 المرتقب من سامسونج.



على غرار الإصدار الحالي Galaxy S24 تدعم سامسونج الإصدار القادم Galaxy S25 بقدرة بطارية 4000 mAh، لذا لن يحصل هذا الإصدار على ترقية في سعة البطارية.



ولقد قدمت سامسونج الإصدارات الرئيسية من سلسلة هواتف Galaxy S بقدرة بطارية محدودة غالباً، حيث تميزت إصدارات S20 وS21 بقدرة بطارية 4000 mAh، بينما تم خفض سعة البطارية في S22 إلى قدرة 3700 mAh، ومن ثم عاد S23 بترقية محدودة للبطارية 3900 mAh، وأخيراً جاء Galaxy S24 بقدرة 4000 mAh.

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ويتفوق عمالقة الصين على شركة سامسونج في دعم الهواتف الذكية بأعلى سعة للبطارية والتي تصل الآن إلى 6000 mAh، أو ترقية مقارنة بإصدارات سامسونج.يذكر أن الموعد المتوقع لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 هو شهر يناير من عام 2025، لذا تستمر سامسونج بمستوى سعة البطارية التي قدمت في S20 في عام 2020.